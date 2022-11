Heracles Almelo steviger aan kop in Keuken Kampioen Divisie, VVV wint in Den Bosch

VVV mengt zich in subtop

In Den Bosch kwam VVV al in de derde minuut op voorsprong via Daan Huisman. Na tachtig minuten besliste Sven Braken de wedstrijd met een rake kopbal: 0-2.



Voor VVV, dat voorafgaand aan het duel in Den Bosch negende stond, was het de zevende zege van het seizoen en al de vijfde in een uitwedstrijd. FC Den Bosch zou bij winst op gelijke hoogte zijn gekomen met De Graafschap, de koploper in de tweede periode. De Graafschap heeft in de tweede periode dertien punten na zes duels, FC Den Bosch tien.