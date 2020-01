Heracles Almelo treft Vitesse in achtste finales bekertoernooi

Zoet terug in Eindhoven met moeizame zege: ‘Wat is gebeurd, laat ik achter me’

8:33 Jeroen Zoet keerde dinsdagavond voor even terug als doelman in Eindhoven. Met FC Utrecht won hij - na verlenging - met 1-2 van FC Eindhoven, dat zich kranig weerde. ,,Uiteindelijk hebben we ons doel bereikt en gaan we door naar de volgende ronde. Dat is het belangrijkst”, zei Zoet er zelf over.