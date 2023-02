Heracles Almelo verpulvert Telstar, De Graafschap wint weer dankzij hattrick en 18-jarige debutant

Heracles Almelo, nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie, heeft geen spaan heel gelaten van Telstar, nummer negen van de ranglijst. Het werd maar liefst 7-0 in Almelo. Ook Almere City FC, Willem II en NAC Breda wonnen.

Heracles Almelo is door de winst op Telstar koploper PEC Zwolle genaderd tot op drie punten. PEC Zwolle speelt maandag nog wel tegen MVV Maastricht. Samuel Armenteros was bij Heracles de grote man met een hattrick. Hij kwam in de 36ste minuut binnen de lijnen en maakte na vier minuten een weergaloze goal. Het bleek zijn eerste van de drie, want in de laatste tien minuten was hij ook nog twee keer trefzeker.

Anas Ouahim opende in de elfde minuut de score voor Heracles. Nikolai Laursen maakte al snel de 2-0 en Ouahim zorgde tien minuten later ook voor de derde treffer. Emil Hansson zorgde, naast Armenteros, voor de overige treffer in de tweede helft.

Almere City volgt daarna en staat door een overwinning bij Roda JC steviger op de derde plaats. In Kerkrade werd het 2-0 voor de ploeg van trainer Alex Pastoor. De formatie uit Almere heeft nu 46 punten. Lance Duijvestijn schoot Almere tegen Roda in de eerste helft op voorsprong uit een strafschop. Anthony Limbombe maakte in de tweede helft de 2-0 voor Almere tegen de ploeg waar zijn jongere broer speelt.

Wéér drie punten achter Almere City FC volgt Willem II, dat met 2-1 won van Jong Ajax. Willem II kwam via Freek Heerkens al vroeg op voorsprong tegen Jong Ajax. Max Svensson maakte er 2-0 van. Jong Ajax kwam in de extra tijd van de eerste helft nog terug tot 2-1 via Kristian Hlynsson, maar kon niet meer naast de Tilburgers komen. VVV-Venlo blijft op plek vijf op 42 punten steken. De Limburgers verloren thuis met 1-0 van TOP Oss.

FC Eindhoven staat nog altijd zesde, maar dat komt niet omdat de ploeg van coach Rob Penders zo in vorm is. Voor de vijfde keer op rij werd er verloren. Deze keer met 0-4 van De Graafschap. Mede door een goal van Elie Raterink. De 18-jarige aanvaller debuteerde in de 61ste minuut in en maakte veertien minuten later de 0-3. De overige drie goals kwamen allemaal op naam van Camiel Neghli, die daarmee zijn eerste hattrick maakte.

NAC Breda gaf in eigen huis een 2-0 voorsprong weg tegen FC Dordrecht, maar de Bredanaren wisten het duel uiteindelijk toch nog met 3-2 te winnen. Na doelpunten van Cuco Martina en Victor Wernersson voor de thuisploeg, kwam Dordrecht terug via Samuele Longo en Tidjany Touré. Moreno Rutten bezorgde NAC alsnog de winst.

