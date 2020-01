Heracles begint zwak aan 2020 met terechte nederlaag bij FC Emmen

EMMEN – Heracles Almelo is zondagmiddag slecht aan 2020 begonnen. De ploeg van trainer Frank Wormuth verloor op bezoek bij FC Emmen terecht met 1-0. Vlak voor rust kwamen de Almeloërs op achterstand en de ploeg kon dat na rust niet meer herstellen. Heracles mocht zelfs blij zijn dat het bij 1-0 bleef in Drenthe.

Bij Heracles was Mo Osman de grote afwezige. Frank Wormuth besloot om de middenvelder aan de kant te houden en gaf de voorkeur aan een 4-3-3-formatie met Joey Konings en Dabney dos Santos aan de zijkanten. Zo kwam er op het middenveld een plekje vrij voor Mauro Junior.

Kansenregen

In deze opstelling moest Heracles de eerste kans van de wedstrijd aan FC Emmen laten, maar Marko Kolar werkte van dichtbij over. Heracles was na een kwartier spelen ook dichtbij een treffer. Alexander Merkel schoot met links naast, terwijl de Kazach en Dos Santos elkaar eigenlijk in de weg liepen. Aan de andere kant kopte Luciano Slagveer bijna raak, maar Janis Blaswich redde puik.

Afgekeurde goal

De grootste kansen van de eerste helft waren zonder twijfel voor FC Emmen. Michael de Leeuw kreeg rond het half uur spelen twee gigantische mogelijkheden. Hij had de thuisploeg in deze fase op 2-0 moeten zetten, maar wonder boven wonder overleefde Heracles deze minuten. In de slotfase van de eerste helft had Heracles achterin meer controle, maar zelf gevaarlijk worden leek geen moment te lukken. Toch dachten de Almeloërs vlak voor rust op voorsprong te komen via Mauro Junior, maar de VAR keurde de treffer af, omdat Joey Konings hands maakte.

Blessure

De buitenspelers van Heracles speelden sowieso een ongelukkige eerste helft. Mede daarom kwam spits Cyriel Dessers ook geen moment in het spel voor. Centrale verdediger Dario van den Buijs speelde ook niet sterk en moest vlak voor rust bovendien het veld geblesseerd verlaten. Osman verving de Belg, waardoor Orestis Kiomourtzoglou centraal achterin kwam te staan. In die nieuwe opstelling raakte Slagveer voor Emmen nog de paal, maar ook dit ging goed voor Heracles. In de slotseconde van de eerste helft was het geluk daarentegen op voor Heracles, toen Kolar de bal langs Blaswich schoof.

Begin tweede helft

Na rust leek er aanvankelijk weinig veranderd. De Leeuw kreeg binnen vijf minuten alweer een grote mogelijkheid, maar hij werkte over. Toch kwam Heracles wat meer aan het voetballen ten opzichte van de eerste helft en dat was voor een groot deel te danken aan de inbreng van Osman. Met een inzet was Dessers dichtbij de gelijkmaker. Aan de andere kant werkte Kolar helemaal vrij voor het doel over.

Slotfase

Hoe verder de wedstrijd richting het einde kroop, hoe minder er gebeurde. Bij Heracles moest Dos Santos – naar het leek – zwaar geblesseerd naar de kant. Jeremy Cijntje verving hem en die gaf binnen een minuut een goede voorzet op Dessers, maar de Belg kon er net niet bij. Heracles probeerde in de slotfase gevaarlijker te worden, maar net als in hele wedstrijd lukte dat eigenlijk geen moment. Met een gelijkmaker en een bijbehorend punt had Heracles ook te veel gekregen, ook al miste invaller Teun Bijleveld nog een prima kans vlak voor tijd en werd een treffer van Dessers afgekeurd voor buitenspel.

FC Emmen – Heracles 1-0 (1-0).

45. Kolar 1-0.

FC Emmen: Telgenkamp, Bijl, Veendorp, Araujo, Burnet, Hiariej, Chacon, Slagveer (84. De Vos), De Leeuw, Peña, Kolar (75. Laursen).

Heracles: Blaswich, Breukers, Van den Buijs (41. Osman), Knoester, Czyborra, Merkel, Kiomourtzoglou, Mauro Junior, Konings (82. Bijleveld), Dessers, Dos Santos (72. Cijntje).