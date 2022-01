Heracles-directeur kan niet geloven wat advocaat Rai Vloet beweert en biedt excuses familie van Gio (4) aan

Heracles kan niet geloven dat de advocaat van Rai Vloet heeft verklaard dat de club al weken wist dat de speler te veel had gedronken en te hard had gereden. „Ik begrijp niet dat mensen dit zeggen”, laat Heracles-directeur Rob Toussaint weten. Hij biedt ook meteen zijn excuus aan.

„Als wij toch hadden geweten dat hij te veel had gedronken, hadden we hele andere beslissingen genomen”, gaat de directeur verder. „We hebben Vloet geloofd, hij heeft ons meerdere keren verteld dat hij twee glazen heeft gedronken en 130 reed. We kunnen het politierapport niet inzien en dan moet ik mijn medewerker vertrouwen. Dat is altijd de manier van werken geweest hier.”

Vloet veroorzaakte in de nacht van 13 op 14 november een ongeluk waarbij Gio van 4 jaar overleed. Pas afgelopen dagen werd het Heracles duidelijk dat Vloets versie van het verhaal niet klopte. Vloets advocaat Erik Thomas liet in De Volkskrant optekenen dat Heracles wel degelijk wist wat er in het politie-onderzoek stond. „Ik weet niet waarom hij dit zegt. Ik begrijp het echt niet. Steeds opnieuw hebben we hetzelfde verhaal gehoord van Rai.”

Veel pijn veroorzaakt

Het vertrouwen in de speler is meer dan geschonden. En op de informatie die Vloet gaf, zijn alle beslissingen genomen. Totaal foute beslissingen, door hem in te laten vallen tegen NEC vooral. „Dat was veel te snel, dat betreur ik enorm. We hebben zo veel pijn veroorzaakt bij allereerst de familie van het slachtoffer, dat staat voorop. Maar ook bij supporters en sponsors, dat vinden we heel erg”, zegt Toussaint.

„We willen ons diepe excuus aan hen aanbieden. Aan de ouders vooral, binnenkort spreken we ze persoonlijk. We hebben hen een week na het ongeluk een brief gestuurd, waarin we hebben gevraagd om persoonlijk contact. We respecteren het natuurlijk als ze dat nog niet willen. We willen ons niet opdringen. Toen Rai vorige week weer bij de selectie zat, hebben we dat via de politie laten weten, zodat ze niet verrast zouden worden. Excuus ook aan de supporters en de sponsors, voor de pijn die we hen hebben gedaan, dat hebben we nooit gewild.”

Volledig scherm 2022-01-23 14:00:02 ALMELO - Commercieel directeur of Heraclea Almelo Rob Toussaint met een interview bij ESPN tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles in het Erve Asito Stadion op 23 januari 2022 in Almelo, Nederland. ANP COR LASKER © ANP

Wat nu? Gaan er mensen opstappen na al deze meer dan pijnlijke fouten? Toussaint gaat de komende weken veel gesprekken voeren met betrokkenen, zegt hij. „We snappen dat het vertrouwen een flinke deuk heeft gekregen en dat we de sympathie niet zomaar terug hebben. Misschien zitten we ook in een afrekencultuur, dat weet ik niet. Het was geen één-mans-actie, we stonden er allemaal achter. Toen, met de informatie die we hadden. Nu niet meer.”

