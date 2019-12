Heracles en Sparta komen niet tot scoren in interessant duel

Dessers

Vrije trap

Applaus

Na rust kwam Heracles goed weg toen Merkel een ongelukkige maar keiharde overtreding beging op Bryan Smeets, maar de arbitrage liet het gaan. Het duel was stukken minder aantrekkelijk ten opzichte van de eerste helft. Dat was vooral te wijten aan de vele overtredingen en blessures op het veld. De beste kans was een van richting veranderd schot van Mauro Junior. Dat was vlak voor de 63e minuut, waarin de onlangs overleden Pim Verbeek werd herdacht met een minuut applaus op Het Kasteel.

Rode kaart

Heracles had richting het eind van de wedstrijd vaak de bal en probeerde met combinatievoetbal via Osman en Mauro Junior gevaarlijk te worden, maar slaagde daar amper in. Osman probeerde het met een hard schot vanuit een lastige hoek nog, maar zijn inzet zeilde naast. Mauro probeerde het nog met een vrije trap, maar die vloog via de muur over. Aangezien Sparta met enkele uitvallen ook nog gevaarlijk werd, moest Heracles genoegen nemen met een terecht punt. Joey Konings kreeg in de blessuretijd nog rood na een lompe overtreding, ook al was zijn overtreding vooral ongelukkig.