Heracles: gebrek aan scorend vermogen groot probleem in Almelo

Verloopt het seizoen naar wens?

Niet bepaald. Het is dat Heracles na meer dan een jaar wachten volkomen onverwacht de laatste twee uitduels van 2020 won, anders was het nu crisis geweest in Almelo. En dat zijn ze niet gewend bij de club, die doorgaans in alle rust en zonder al teveel druk z’n prestaties neerzet. Door de zes punten op de valreep is er wat lucht, maar het gebrek aan scorend vermogen is nog altijd nijpend. Zo staat de beoogde eerste spits Bakis nog altijd op nul treffers.