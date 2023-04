Heracles keert na een jaar terug naar eredivisie, PEC Zwolle houdt drie punten voorsprong

Met videoEen week na PEC Zwolle is ook Heracles Almelo zeker van een glansrijke terugkeer naar de eredivisie na een uitstekend jaar in de Keuken Kampioen Divisie. De club van trainer John Lammers won vanavond in Erve Asito met 3-0 van Jong PSV en keert dus terug naar de eredivisie, waar het vorig jaar na zeventien seizoenen op dramatische wijze uit degradeerde.

Ismail Azzaoui werd de held van de avond in Almelo. De 25-jarige middenvelder uit Brussel raakte vroeg in de wedstrijd nog de paal met een uithaal met links, maar in de 19de en 34ste minuut sloeg Azzaoui wel toe. Vooral de eerste goal was fraai, nadat Azzaoui in stelling werd gebracht door spits Samuel Armenteros na een voorzet van Marco Rente.



Azzaoui maakte vanavond zijn tweede en derde treffer van het seizoen. Zijn eerste doelpunt maakte hij op 16 december, toen hij als invaller nog voor de 8-1 eindstand tekende tegen FC Dordrecht. Azzaoui maakte die avond zijn comeback na 220 dagen revalideren nadat hij al voor de derde keer in zijn nog jonge loopbaan zijn kruisband had afgescheurd. Rente maakte in de slotfase nog de 3-0. Het was een mooi moment voor de 26-jarige verdediger uit Duitsland, die in januari een transfer naar Championship-club Coventry City misliep.

PEC Zwolle en Almere City winnen ook

Heracles en PEC Zwolle maken al maanden de dienst uit in de Keuken Kampioen Divisie, waar de titelstrijd nog altijd spannend is met nog drie speelrondes te gaan. PEC Zwolle won vanavond in een tijdelijk stilgelegd duel met 4-0 van FC Dordrecht en houdt daardoor een voorsprong van drie punten op nummer twee Heracles. De 20-jarige middenvelder Younes Taha scoorde drie keer achter elkaar en kreeg daarmee een onvervalste hattrick achter zijn naam, nadat Lennart Thy al vroeg in de wedstrijd zijn twintigste treffer van het seizoen had gemaakt. Nummer drie Almere City won ook overtuigend (0-5 bij TOP Oss), maar weet na vanavond dus dat het play-offs om promotie zal gaan spelen.

Heracles scoorde dit seizoen al 95 keer in 35 wedstrijden, drie goals meer dan PEC Zwolle. Met Nikolai Laursen (16 goals), Samuel Armenteros en Emil Hansson (beide 15 goals) heeft de club uit Almelo de beschikking over drie aanvallers die makkelijk hun goals maakten, terwijl Hansson met 17 assists ook dat klassement aanvoert in de KKD. PEC Zwolle-spits Lennart Thy maakte vanavond zijn twintigste treffer van het seizoen, waarmee hij nu een goal meer heeft dan Roda JC-spits Dylan Vente.

Na het laatste fluitsignaal in Almelo volgde direct een pitch invasion met honderden dolblije supporters op het veld. Het zorgde ook voor ontroering bij technisch directeur Nico-Jan Hoogma, die in 2005 de aanvoerder was van Heracles toen de club kampioen werd na een spannende titelrace met Sparta Rotterdam. Vanavond mag Justin Hoogma, de zoon van Nico-Jan, het Zilveren Schild in ontvangst nemen nu promotie een feit is. Eerder promoveerde Heracles al in 1962 en 1985. Vorig jaar ging het na zeventien jaar op het hoogste niveau mis voor Heracles, waar er lange tijd niets aan de hand leek.

Uitslagen speelronde 35

• PEC Zwolle - FC Dordrecht 4-0 (duel tijdelijk stilgelegd)

• Heracles Almelo - Jong PSV 3-0

• TOP Oss - Almere City 0-5

• ADO Den Haag - Helmond Sport 2-2

• FC Den Bosch - Telstar 0-1

• FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 2-0

• MVV Maastricht - Jong AZ 1-2

• VVV-Venlo - Jong Ajax 0-0

Volledig scherm Ismail Azzaoui scoorde twee keer binnen 34 minuten voor Heracles. © Nesimages/Michael Bulder

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

