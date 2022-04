Heracles lijkt te ontsnappen uit degradatiezone na overwinning bij dolend Fortuna

KNVB legt uitspraken Van Gaal uit aan voetbalbobo’s van Qatar na pittige kritiek Louis van Gaal

Just Spee en Gijs de Jong, de bondsvoorzitter en secretaris-generaal van de KNVB, hebben direct na het congres van de FIFA in Doha de uitspraken van bondscoach Louis van Gaal over het WK in Qatar uitgelegd. “Dat was niet zo lastig”, zei Spee. “Zij wisten al hoe we er in stonden en dat hebben we uitgelegd.”

31 maart