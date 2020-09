Heracles na ‘Watergate’ op zoek naar eerherstel tegen koploper PSV

PSV nog één horde verwijderd van hoofdtoer­nooi na eenvoudige avond in Slovenië

24 september PSV heeft zonder grote problemen de play-offs bereikt, waarin de ploeg zich kan plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. In Slovenië boekte de ploeg van Roger Schmidt een 1-5 zege op NS Mura, dat dit seizoen nog geen enkele tegengoal had hoeven incasseren. Rosenborg uit Noorwegen is in de play-offs de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi.