Heracles pakt eerste periodetitel, Kuyt boekt welkome zege met ADO Den Haag

PEC Zwolle verliestHeracles Almelo heeft de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Het team van John Lammers won in een spectaculaire wedstrijd met 3-2 van De Graafschap. De voorsprong op PEC Zwolle, dat met 3-0 kansloos verloor bij FC Dordrecht, werd bovendien vergroot tot vijf punten.

PEC Zwolle begon de avond met twee punten achterstand op Heracles en hoopte nog op een misstap van de koploper voor eigen publiek, maar het team van trainer Dick Schreuder ging zelf hard onderuit. FC Dordrecht won met 3-0 en dat was niet eens geflateerd, want in de eerste helft had de thuisploeg al vijf keer kunnen scoren.



Feyenoord-huurling Aliou Baldé (19) scoorde al in de derde minuut na een subtiele pass van de Italiaanse spits Samuele Longo (30), waarna FC Dordrecht voor rust nog vijf goede kansen kreeg om de voorsprong uit te bouwen. Een kwartier na rust kreeg PEC Zwolle in korte tijd tijd vier enorme kansen op de gelijkmaker, maar het gevaarlijk counterende FC Dordrecht behield de voorsprong aan de Krommedijk. In de slotfase tilden invaller Pepijn Doesburg (met eerste balcontact na 18 seconden) en verdediger Anouar El Azzouzi naar 3-0.

Waar PEC Zwolle dus razendsnel op achterstand kwam in Dordrecht, maakte Heracles al na vijf minuten de 1-0 tegen De Graafschap. Emil Hansson maakte zijn zesde van het seizoen na een goede voorzet van Nikolai Laursen. Lang duurde de voorsprong voor Heracles niet, want in de achttiende minuut maakte De Graafschap-captain Siem de Jong in de rebound de 1-1. Het is voor het eerst sinds oktober 2017 dat De Jong in twee wedstrijden op rij scoort. Vier minuten na rust maakte Samuel Armenteros de 2-1 voor Heracles, na een fraaie voorzet van Hansson, die daarmee al op acht assists kwam. Via Danzell Gravenberch kwam De Graafschap in de 71ste minuut opnieuw op gelijke hoogte, maar uiteindelijk won Heracles toch. Met een prachtige kopbal maakte Thomas Bruns een kwartier voor tijd de winnende 3-2 in Almelo.

Dirk Kuyt wint met ADO

ADO Den Haag boekte een zeer welkome 1-0 overwinning op FC Eindhoven, dat de avond nog begon als derde en de periodetitel nog had kunnen pakken als zowel Heracles als PEC Zwolle had verloren. De ploeg van Rob Penders verzuimde dat en ging dus onderuit bij het team van Dirk Kuyt, die afgelopen week weer bakken met kritiek kreeg nadat ADO vorige week met 1-3 verloor van Jong PSV. Vanavond werd Thomas Verheydt de matchwinner met zijn derde goal van het seizoen. Na een uur spelen kopte hij een voorzet van zijn aanvalspartner Mario Bilate fraai binnen.

ADO speelt volgende week vrijdag de uitwedstrijd bij NAC Breda, dat vanavond met liefst 4-0 verloor bij Jong AZ. ADO staat nu vijftiende, drie punten onder nummer tien NAC.

MVV Maastricht, dat met 0-1 won bij TOP Oss door een goal van Mart Remans, staat verrassend derde. Ook het team van trainer Maurice Verberne heeft vijf punten minder dan koploper Heracles. FC Eindhoven (19 punten) en Roda JC (18 punten), waar Dylan Vente op fraaie wijze zijn tiende van het seizoen maakte, volgen op de ranglijst.

Willem II - FC Den Bosch ruim een uur stilgelegd

De Brabantse derby tussen Willem II en FC Den Bosch (0-1) is nog bezig, nadat de wedstrijd liefst 1 uur en 22 minuten stillag. Scheidsrechter Martin Pérez besloot alle spelers naar binnen te sturen nadat er vuurwerk en bier op het veld was gegooid. De wedstrijd ging verder zonder supporters van Den Bosch, nadat de politie het uitvak had ontruimd.

Overige uitslagen speelronde 10:

TOP Oss - MVV Maastricht 0-1

Roda JC - VVV-Venlo 4-1

Jong Ajax - Helmond Sport 0-1

Jong PSV - Telstar 0-2