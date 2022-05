Heracles zet trainer Frank Wormuth na dramatisch competitieslot op straat

Heracles Almelo heeft vanmiddag per direct afscheid genomen van trainer Frank Wormuth. Dat heeft de clubleiding besloten na gesprekken met de coach, overige leden van de technische staf en de spelersgroep. Heracles werd gisteren veroordeeld tot de play-offs voor lijfsbehoud in de eredivisie.

In een statement op de website van de club laat technisch directeur Tim Gilissen weten dat er onvoldoende vertrouwen is om de play-offs met Wormuth in te gaan. ,,De technische staf gaat er, onder leiding van René Kolmschot en gesteund door de spelersgroep, alles aan doen om handhaving te bewerkstelligen.”

Heracles neemt de beslissing met pijn in het hart, maar dankt Wormuth wel voor zijn vier seizoenen in Almelo. ,,Wij vinden Frank een vakman, en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor de afgelopen vier seizoenen. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, maar in het belang van de club in deze belangrijke fase.”

Frank Wormuth is zeer teleurgesteld over het besluit van Heracles. ,,Frank heeft al die jaren met passie en plezier bij Heracles Almelo gewerkt”, zegt zijn zaakwaarnemer Roderik van Kerkhof. ,,Hij heeft elke dag alles gegeven om het maximale uit de spelersgroep te halen zonder de kwaliteit van de groep naar buiten toe op welke manier dan ook ter discussie te stellen. Verder heeft hij Heracles altijd op een correcte manier vertegenwoordigd in de pers. Ook als het niet zijn taak was en het een heel zwaar onderwerp betrof. Daarom betreuren wij het besluit van Heracles om hem op non-actief te zetten ten zeerste. Zeker omdat we nooit enig signaal hebben ontvangen dat zou kunnen leiden tot dit besluit. Het is echter de keuze van de club en die respecteert Frank.”

Wormuth wil zelf niet reageren op zijn vertrek. ,,Hij wil lopende de nacompetitie geen reactie geven, zodat de spelers en de staf in alle rust het behoud van de eredivisie kunnen bewerkstelligen. Dat behoud is een vurige wens van Frank en hij gelooft ook stellig dat dit doel behaald kan worden.”

Heracles verloor gisteren tijdens de laatste speelronde in de eredivisie in eigen stadion met 3-1 van Sparta. De Almeloërs eindigden daardoor als zestiende en werden veroordeeld tot de play-offs. Excelsior is daarin woensdagavond de eerste tegenstander van Heracles. De return in Overijssel is drie dagen later. De winnaar van Heracles tegen Excelsior neemt het in de finale van de play-offs op tegen de winnaar van de dubbele confrontatie tussen ADO Den Haag en FC Eindhoven.

De laatste weken maakte Heracles een vrije val in de eredivisie. Na deze op 24 april in Groningen tegen FC Groningen (0-2) wonnen de Almeloërs geen één keer meer: op Heracles-FC Twente (1-1) volgden nederlagen tegen Willem II (2-0), RKC (2-0) en Sparta (1-3).

Wormuth was bij Heracles bezig aan zijn vierde seizoen. In januari maakte de 61-jarige Duitser bekend toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en na dit seizoen over te stappen naar FC Groningen. Voor zijn periode bij in Almelo was Wormuth tien jaar lang verantwoordelijk voor de trainersopleiding bij de Duitse voetbalbond DFB. Heracles presenteerde eerder deze maand de Spanjaard Carlos Vicens als opvolger van de Duitser.