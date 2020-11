Herinneringen aan Bruins Slot: Bij Tonny duurde een eerste helft al snel 2 uur

Brobbey als scorende Ajax-debutant in illuster rijtje

2 november Je vuurdoop in Ajax 1 opluisteren met een treffer? Brian Brobbey had tegen Fortuna Sittard (5-2) acht minuten nodig om zich bij de lange lijst van illustere voorgangers te scharen. Waar komt die mythe van scorende debutanten in Amsterdam toch vandaan?