Herman Verrips: de enige vuilnisman ter wereld die handtekeningen uitdeelt wanneer hij een kliko komt legen

Ziet hij het goed? Is dat Herman? Jan Wouters staat in de zomer van 1997 een sigaretje te roken op het balkon van zijn zus in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij kijkt nog eens goed. De man die beneden kliko’s in de wagen leegt, lijkt verdacht veel op de man die ooit sterspeler Oleg Blochin van Dinamo Kiev uit de wedstrijd speelde namens FC Utrecht. En die in Bernabéu het Real Madrid van Leo Beenhakker te lijf ging. ,,Herman!’’, schreeuwt Wouters, zijn handen tot megafoon vouwend. ,,Ben jij het?’’ Herman Verrips kijkt naar boven en herkent zijn oud-ploeggenoot meteen. ,,Mogguh, Jantje’’, roept hij monter, in zijn ene hand twee vuilniszakken geklemd en in de andere drie. En hup, daar springt hij weer op de vuilniswagen. Op weg naar de volgende berg huisvuil.