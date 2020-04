Het beste FC Utrecht ooit: onze experts kiezen de beste elf

In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste FC Utrecht ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

Volledig scherm Het beste FC Utrecht volgens Maarten Wijffels © AD/ANP Volledig scherm Het beste FC Utrecht volgens Mikos Gouka © AD/ANP

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Hans van Breukelen. Simpelweg de beste keeper die ooit bij FC Utrecht onder contract heeft gestaan. De doelman moest bij het Oranje aller tijden Edwin van der Sar voorrang verlenen en bij PSV Jan van Beveren. Bij FC Utrecht staat hij in het elftal.



Rechtsback: Ferdi Vierklau. Meer dan honderd wedstrijden in de hoofdmacht van FC Utrecht, dé club voor een jongen uit Bilthoven. Na Vitesse en Tenerife bij Ajax terechtgekomen en ook nog in het Nederlands elftal, al bleef het bij twee optredens.

Volledig scherm Ferdi Vierklau. © Pim Ras

Centrale vedediger: Ton Du Chatinier. Een geboren Utrechter die tien jaar lang tot de hoofdmacht van de club uit Utrecht behoorde. Keerde er later nog als trainer. Een boegbeeld van de club, ook nog eentje die gewoon vertelde hoe hij over dingen dacht.



Centrale verdediger: Johan de Kock. Meer dan 200 duels in het eerste elftal van FC Utrecht. Een speler die ook het Nederlands elftal haalde en later bij Schalke 04 nog een mooi buitenlands avontuur beleefde. De Kock was één van de beste spelers van FC Utrecht ooit.



Linksback: Edson Braafheid. De 37-jarige linksback schijnt nog steeds te voetballen, volgens Wikipedia bij Austin. De verdediger brak door bij FC Utrecht, speelde de WK-finale in 2010 en stond contract bij Bayern München, Celtic, Hoffenheim en Lazio Roma.

Middenveld, rechts: Jan Wouters. De man met de kromme benen die door Johan Cruijff van FC Utrecht naar Ajax werd gehaald. Wouters kende een geweldige carrière met de EK-titel in 1988 als hoogtepunt. Een geboren Utrechter ook nog.

Volledig scherm 1983: De selectie van FC Utrecht. Bovenste rij vlnr: Ton de Kruyk, Jan van de Akker, Jan-Willem van Ede, Jan Stroomberg, Gerard van der Lem en Leo van Veen. Middelste rij vlnr: Gerard van der Bildt (masseur/verzorger), Rob de Wit, Herman Verrips, Ton du Chatenier, Gerard Tervoort en H. Ockhuysen. Onderste rij vlnr: Dick Advocaat, Koos van Tamelen, Wim Flight, Barry Hughes (trainer), Gert Kruys, Jan Wouters en Frans Adelaar. © ANP

Centrale middenvelder: Dirk Kuyt. De Katwijker brak door bij FC Utrecht. Als aanvaller. In dit elftal speelt hij kort achter spits Leo van Veen, de man die de ballen zo lang kon vasthouden. Kuyt bezorgde Utrecht ooit de KNVB-beker, in zijn laatste duel voor FC Utrecht.



Linkermiddenvelder: Willem van Hanegem. In het allerbeste Oranje. In het Feyenoord aller tijden. En ook in het FC Utrecht aller tijden. Vraag het voormalig ploeggenoten, er was geen betere.

Rechtsbuiten: Michael Mols. Nee, ideaal is het niet om Mols van de zijkant te laten spelen. Maar met Leo van Veen in de spits is het een beetje schipperen. Mols, de man die een aparte bijlage verdiende bij het Utrechts Nieuwsblad toen hij vertrok bij FC Utrecht.

Volledig scherm 14-11-2004: Michael Mols scoort tegen Roda JC. Doelman Vladan Kujovic is kansloos. © Paul Vreeker

Spits: Leo van Veen. Liefst 391 wedstrijden voor FC Utrecht. In totaal 174 goals in de eredivisie. Van Veen was mister Utrecht. Werd er later ook nog trainer.



Linkerspits: Rob de Wit. Wint het op punten van Dries Mertens. Speelde twee seizoenen in de hoofdmacht van FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad. Ajax haalde hem weg, Oranje genoot van hem en toen ging het mis door een hersenbloeding.

Volledig scherm Portret van Rob de Wit, gemaakt in 1983. © ANP

Twaalfde man: Dries Mertens. Wie had ooit gedacht dat FC Utrecht destijds bij AGOVV een jong weg had geplukt die topscorer van Napoli zou worden. Mertens werd een attractie. Verliest het op punten van De Wit, maar was in twee jaar Utrecht een attractie.



Trainer: Foeke Booy. Alleen naar de prijzen gekeken is Foeke Booy onmiskenbaar de meest succesvolle trainer die FC Utrecht gehad heeft. De Fries won met FC Utrecht twee keer de KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal.

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Hans van Breukelen. Uit de jeugd van Utrecht kwam een latere Europees kampioen voort. En als speler van de ‘FC’ keepte Van Breukelen ook al zeven interlands in Oranje. Hij speelde ook voor Nottingham Forest en PSV en krijgt de voorkeur boven Michel Vorm en Jan-Willem van Ede.

Volledig scherm Hans van Breukelen redt op een inzet van PSV'er Harry Lubse. © ANP

Rechtsback: Ferdi Vierklau. Als het puur zou gaan om de 11 populairste spelers, moest Stijn Vreven in het elftal. Maar Ferdi Vierklau had voetballend meer in zijn mars. Hij speelde bij Elinkwijk in de jeugd en brak als jongen uit Bilthoven begin jaren 90 door bij Utrecht. Later bij Tenerife in de Primera Division, bij Ajax en twee keer in Oranje.

Centrale verdediger: David di Tommaso. Op zondag 27 november 2005 won Utrecht van Ajax en leidde hij zoals altijd de defensie. Maar de jubel om de 1-0 zege verstomde snel. Twee dagen later overleed David di Tommaso aan een hartstilstand in zijn slaap. De Fransman speelde niet lang bij Utrecht, maar werd toch al speler van het jaar bij de supporters. En de club besloot dat zijn rugnummer 4 nooit meer wordt gedragen.

Volledig scherm 19 september 2004: David di Tommaso (midden) viert in de Kuip een goal van Alje Schut (rechts). Darl Douglas (uiterst links) en Edson Braafheid vieren mee. © Paul Vreeker

Centrale verdediger: Johan de Kock. Best opvallend: De Kock was aanvankelijk spits bij FC Groningen en groeide uit tot een uitstekende centrale verdediger bij Utrecht. Hij stond in die rol zelfs nog in Oranje bij het EK ‘96. De Kock, die ook 20 goals maakte voor Utrecht, krijgt de voorkeur boven mannen als Ton du Chatinier en de huidige captain Willem Janssen.



Linksback: Erik Pieters. Ook een jongen uit de eigen opleiding, doorgebroken in 2007 en al snel doorverkocht aan PSV, waar hij international werd. Pieters kan in dit team een dynamische tandem vormen met de jonge Dirk Kuyt op links. Pieters voetbalt nu bij Burnley in de Premier League en heeft gezegd dat hij ooit wil afsluiten bij Utrecht.



Rechtermiddenvelder: Jan Wouters. De stad Utrecht heeft een reeks uitstekende spelers afgeleverd in het Nederlands elftal. En daar hoort Jan Wouters ook bij. Al in zijn tijd in de Galgenwaard kwam hij vier keer voor Oranje uit. Wouters kwam gelijktijdig bij de club met onder anderen Rob de Wit. Beiden gingen later naar aartsvijand Ajax.

Linkermiddenvelder: Jean-Paul de Jong. Natuurlijk speelde ook ene Willem van Hanegem in zijn nadagen nog even in Utrecht. Maar Willem is Feyenoord-icoon. En opgenomen in de ‘beste 11’ van Oranje. In dit elftal moet Jean-Paul de Jong op het middenveld. Liefst 14 jaar bij de club, hoogte- en dieptepunten meegemaakt, drie bekerfinales en twee keer winst.

Volledig scherm AZ-FC Utrecht: Rick Kruys houdt AZ-doelman Henk Timmer vast, die op zijn beurt het shirtje van Jean-Paul de Jong test. © Marco Hofsté

Aanvallende middenvelder: Stefaan Tanghe. Utrecht heeft als één van de weinige eredivisieclubs een traditie met Franse spelers. Of het nou Didier Martel is, Sébastien Haller of pak ‘m beet Marc-Antoine Fortuné. Er is óók een link met België. We noemden al Stijn Vreven, in onze basis staat Dries Mertens en ook Stefaan Tanghe haalt de beste 11. Mooie speler, 40 goals voor Utrecht in 180 duels. Drie bekerfinales, waarvan twee keer winst.



Rechtsbuiten: Dries Mertens. De man die bij Napoli soms in één adem wordt genoemd met Diego Maradona heeft ook bij FC Utrecht gespeeld. En aardig succesvol. In zijn eerste seizoen 2009/2010 kozen Utrecht-fans hem tot speler van het jaar en achter Luis Suarez werd hij tweede beste speler van de eredivisie. Mertens ging net als Pieters en Kevin Strootman van Utrecht naar PSV.

Volledig scherm Dries Mertens. © Toussaint Kluiters

Spits: Leo van Veen. ‘Mister FC Utrecht’ scoorde 146 keer voor de club en werd in de jaren 70 acht seizoenen clubtopscorer. Alleen Jan-Willem van Ede speelde meer wedstrijden in het eerste. Van Veen wint het daarom van onder anderen Sebastien Haller en Michael Mols. Aan het eind van zijn loopbaan was Van Veen ook nog even libero bij Ajax.



Linksbuiten: Dirk Kuyt. Relatief laat maakte Kuyt de stap van Quick Boys naar het profvoetbal. ,,Ik had nog een buikje bij mijn eerste training bij FC Utrecht”, vertelde Kuyt eens. Hij overtuigde snel en nam in 2003 afscheid met de gewonnen bekerfinale tegen Feyenoord, zijn nieuwe club. In dat jaar 2003 ook gekozen tot beste speler van de eredivisie.

Volledig scherm 2003: Dirk Kuyt na een goal tegen RKC. © ANP

12de man: Sébastien Haller. Ja, Michael Mols was een held in de Galgenwaard. En Erik Willaarts en Ricky van Wolfswinkel waren opvallende spitsen uit de streek. Maar Sébastien Haller werd én populair én Utrechts’ meeste scorende buitenlander. Inmiddels bij West Ham United, dat Haller voor 50 miljoen euro kocht van Eintracht Frankfurt.

Trainer: Erik ten Hag.