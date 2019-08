Het bouwen bij Feyenoord is nu pas begonnen

Door Dennis van Bergen



De persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord - Dinamo Tbilisi was gisteren al vrijwel afgelopen toen Jaap Stam de vraag kreeg voorgelegd of het de trainer eigenlijk verrast, het feit dat de Rotterdamse club in deze fase van het seizoen nagenoeg compleet in de steigers staat. ,,Dat verrast me wel, ja’’, luidde het diplomatieke antwoord van de oud-verdediger. Waarna hij er vervolgens maar wijselijk het zwijgen toe deed.



De opmerking van Stam duidde in een notendop de geestesgesteldheid van hem en van zijn club. Schiphol op een vakantie-zaterdag is een baken van rust in vergelijking met de huidige situatie in de Kuip. Uitgerekend een dag voordat Feyenoord een van z’n belangrijkste wedstrijden van het seizoen speelt, vanavond tegen het Georgische Dinamo Tbilisi, vormde het Rotterdamse stadion gisteren een komen en gaan van spelers.