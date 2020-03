Het coronavirus krijgt nu ook sportend Nederland in z’n greep

Voetballen zonder publiek? ‘Goh, dat was heel apart’

18:27 Waar in Nederland wedstrijden in Noord-Brabant helemaal afgelast worden, daar worden in de Champions League en Europa League enkele wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld vanwege het coronavirus. Ook de topper in de Serie A tussen Juventus en Internazionale werd onlangs voor lege tribunes gespeeld. Hoe is dat eigenlijk, voetballen zonder publiek?