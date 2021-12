Het dna van AZ: ‘Onder Co Adriaanse wilde je geen minuut missen’

Voetbalpod­cast | ‘Het gevoel rondom Feyenoord kan kantelen bij nederlaag tegen Heerenveen’

Feyenoord en Ajax spelen hun laatste wedstrijd van 2021. Vooral Feyenoord speelt een belangrijk duel in Friesland. Dus praat presentator Etienne Verhoeff vandaag met Mikos Gouka over die wedstrijd in de AD Voetbalpodcast. Maar ook over de wens om de Keuken Kampioen Divisie een week later te laten beginnen, een tweejaarlijks WK en corona in de Premier League.

22 december