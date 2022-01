Het dna van PEC: ‘Het dansje van Ron Jans is een legendarisch moment’

In een aflevering over PEC kan clubheld Bram van Polen niet ontbreken natuurlijk. Toen de huidige aanvoerder van de club in 2014 de bekerfinale van Ajax won (met 5-1!) werd Zwolle getrakteerd op een rondtocht in de wateren rond de stad.

Sjoerd vaart met Bram de route die hij toen voer in een roeiboot. Bij het Wezenlandenpark waar de huldiging plaatsvond, stapt het duo even uit om herinneringen op te halen aan het legendarische dansje van trainer Ron Jans en de onverwacht grote menigte die de bekerwinnaar verwelkomt.

Wie het gevoel van stad én club ook goed kan beschrijven is rapper Sticks die met de rapformatie Opgezwolle furore maakte in heel het land en zijn liefde voor PEC Zwolle met liefde uitdraagt. Sjoerd bezoekt hem op een voor Zwollenaren befaamde plek, de 75 meter lange stadstoren die in de volksmond bekendstaat als de Peperbus. De Peperbus staat op loopafstand van de Grote Markt waar in 1969 in het huidige stadscafé Blij na een emotionele vergadering werd besloten dat PEC Zwolle alleen verder ging na afscheid te hebben genomen van amateurclub Zwolsche Boys.

Van De Vrolijkheid, het hart van het Zwolse voetbal waar trainers, makelaars en supporters samenkwamen is helaas weinig meer over dan een modern en afstandelijk foodcourt. PEC-fan Friso Schotanus legt aan Sjoerd uit dat er in het relatief nieuwe MAC3PARK-stadion nog best wat moois is te ontdekken.



Gelukkig bestaat ook amateurclub VV Edon nog, het laatste voetbalveld in Nederland met vierkante doelpalen.