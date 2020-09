Het enthousiasme is terug bij de Leeuwinnen, nu de automatismen nog

Door Tim Reedijk



Bij de mannen van Oranje was het onlangs aantoonbaar zoeken naar automatismen, een fenomeen dat hoort bij deze tijd, na voetballoze coronamaanden. De vraag is hoe de Leeuwinnen vanmiddag (vanaf 16.00 uur) voor de dag komen, als ze tegen Rusland spelen, de achtervolger in de EK-kwalificatie.



,,Misschien krijgen wij ook met ontbrekende automatismen te maken, maar ik zie dat iedereen heel gedreven is en dat veel meiden heel erg fit zijn", constateert Lieke Martens. Zowel zij als Vivianne Miedema benoemde het tijdens de interviews in Zeist de afgelopen week: het is een compleet ‘kippenhok’ in het spelershotel op de campus in Zeist. ,,We hebben elkaar zo lang niet gezien, er is zoveel gebeurd, mensen hebben zoveel gedaan”, aldus Miedema. ,,Dus dat hoort erbij en is alleen maar leuk.”