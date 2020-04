Het eredivisie-elftal van Mikos Gouka: Araujo, Kökcü en Boadu

Rechtsback: Deyovaisio Zeefuik

Als iemand in deze eredivisie een rechterspits kan opvreten is het Zeefuik. Verdient een kans bij een topclub, veel en veel verder dan in zijn beginperiode bij Ajax.



Centrale verdediger rechts: Miguel Araujo

Hoe is het mogelijk dat FC Emmen dit niveau qua spelers kan aantrekken. Is rustig, veelzijdig en ook nog eens hard als het moet. Beste Peruaan in de eredivisie.