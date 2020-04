Het eredivisie-elftal van Nik Kok: Midtsjø, Peña en Boadu

Het eredivisieseizoen is vroegtijdig ten einde, het is niet anders. Onze voetbalverslaggevers kiezen toch hun beste elftal, en coach. In deze aflevering AZ-watcher Nik Kok.

Keeper: Marco Bizot

Marco Bizot is natuurlijk de keeper van het jaar. De minst gepasseerde doelman van de eredivisie slechtte het ene na het andere record dit seizoen en leverde een uitmuntende prestatie in de Johan Cruijff Arena toen hij net zijn vader had begraven.

Rechtsback: Denzel Dumfries

Veel goede rechtsbacks dit seizoen in de eredivisie. De opmars van Sergiño Dest, de stabiele Jonas Svensson en de energieke Deyovaisio Zeefuik die veel beter is geworden dan toen hij weg moest bij Ajax. Maar goed, Denzel Dumfries was de meest spectaculaire. En hij scoorde uniek veel als verdediger. En dat ondanks het dramaseizoen dat hij met PSV beleefde.

Rechter centrale verdediger: Sebastian Holmén

Sebastian Holmén is best een saaie verdediger maar dat is ook weleens goed in de eredivisie. En een Willem II-er kan eigenlijk niet ontbreken in mijn elftal omdat ze daar dit seizoen gewoon een heel goed elftal hadden staan.

Linker centrale verdediger: Daley Blind

Voor zijn hartspierontsteking was hij de beste speler van de eredivisie. Dat hij zich daarna terug knokte was misschien nog wel bewonderenswaardiger.

Linksback: Owen Wijndal

Owen Wijndal wil ooit bij Real Madrid spelen, zegt hij vaak. Dat zou je arrogant kunnen vinden, maar juist die onverschrokken instelling heeft hem gebracht tot wat hij nu is: de in potentie beste linksback van de eredivisie.

Rechtshalf: Fredrik Midtsjø

De meest onderschatte voetballer van de eredivisie is toch wel Fredrik Midtsjø. Kan eigenlijk veel beter voetballen dan mensen denken en staat heus niet in mijn elftal omdat hij altijd zo hard werkt.

Volledig scherm © ANP Sport

Centrale middenvelder: Sergio Peña

Opeens was daar Sergio Peña, een van de pijlers in de soms onnavolgbare transfertactiek van Emmen. Zo’n ouderwetse Zuid-Amerikaanse nummer tien die misschien niet alles goed doet en even vaak meeverdedigt maar wát een techniek en pass.

Linkshalf: Teun Koopmeiners

Loopt nooit weg voor zijn verantwoordelijkheid. Als hij weer eens in de verdediging moet spelen terwijl hij dat niet wil en als hij voor het eerst een strafschop heeft gemist. Zijn trap was in de eerste seizoenshelft beter dan de tweede. Maar hem kennende heeft hij tijdens de corona-crisis een oplossing voor gevonden om daarop te oefenen.

Rechtsbuiten: Hakim Ziyech

De zeldzame hoogte tot waar de beste speler van de eredivisie in de eerste seizoenshelft reikte, zullen we lang niet gaan zien in de eredivisie. Jammer dat hij er geen fraai slot aan heeft kunnen breien.

Spits: Myron Boadu

Als ze bij een club roepen ‘dat er nu toch echt eentje aankomt uit de eigen jeugd’ ben je altijd wel een beetje sceptisch. Maar Myron Boadu voldoet voorlopig aan alle verwachtingen. En dan staat hij nog maar pas aan het prille begin.

Linksbuiten: Steven Berghuis

Wel een beetje wikken en wegen want die ene schop tegen Teun Koopmeiners in de Kuip was zo onnodig en raar. Maar in de laatste wedstrijden die we voor de coronacrisis hebben mogen zien verkeerde hij in de vorm van zijn leven. Gaf kleur aan dé wederopstanding van het seizoen. Staat bij mij links omdat dat nu eenmaal niet anders kan maar heeft de vrijheid om overal te zwerven.

Trainer: Arne Slot

Je zou haast vergeten dat Arne Slot pas aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer was begonnen dit seizoen. Raakte best wat spelers kwijt in de zomer, paste nieuwe spelers in, zag zijn spelers debuteren in Oranje, overwinterde in Europa, versloeg alle topclubs en speelde samen met Ajax misschien wel het mooiste voetbal van het seizoen. En toen kwam er dus nauwelijks een tastbare beloning. Nou ja, deze uitverkiezing dan een heel klein beetje.