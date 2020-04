Het geduld raakt op: ‘Zet gewoon een streep onder dit seizoen, klaar’

Het seizoen in het amateurvoetbal is voorbij. Die duidelijkheid schepte de KNVB gisteren na afloop van de persconferentie van Mark Rutte. De minister-president zei onder meer dat het profvoetbal in Nederland sowieso tot 1 juni niet mag plaatsvinden. Hoe nu verder? De clubs snakken naar duidelijkheid.

Door Freek Jansen



Vandaag schoof KNVB-directeur Gijs de Jong via een video-call aan bij 54 andere landen om een update van de UEFA te krijgen. De KNVB wachtte het overleg af, voordat het verder gaat bekijken welk scenario dit voetbalseizoen gaat krijgen. Inmiddels begint het geduld van de clubs op te raken. Steeds meer clubs laten van zich horen. Zo uitte PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser zich gisteren op een heldere manier. ,,Ik ga de KNVB nu adviseren om te stoppen met het huidige seizoen’’, aldus Visser. ,,Met publiek het seizoen afmaken, lijkt me namelijk al geen realistische optie meer. Ook kan medio mei weer besloten worden de datum van 1 juni, afhankelijk van ontwikkelingen, verder door te schuiven. Zo blijf je voortdurend onzekerheid houden, terwijl we steeds meer gebaat zijn bij zekerheid.”



Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, wilde niet op de zaak vooruitlopen, omdat de KNVB nog een beslissing moet nemen, maar snakt eveneens naar een richting. ,,Aan duidelijkheid hebben we nu meer dan onzekerheid’’, aldus Gerbrands. ,,Het is afwachten wat er uit de vergadering met de andere Europese bonden komt en daarna is het te hopen dat snel stappen gezet worden.”

De hunkering naar duidelijkheid is ook voelbaar bij Sjoerd Ars. De technisch manager van Fortuna Sittard snapt de financiële belangen, die zijn zeker ook bij zijn club duidelijk voelbaar, maar vindt dat het gezonde verstand moet zegevieren. ,,De druk van Engeland en Spanje op de UEFA zal ongetwijfeld groot zijn, maar laten we eerlijk zijn: helemaal niemand weet of er in juni of juli wel gevoetbald kan worden. Dat kan je ook niet in de komende weken even beslissen, daar gaat weer veel tijd overheen. En nog veel langer wachten wil niemand. Geef duidelijkheid, dan kan elke club een financiële rekensom gaan maken. Die valt dan niet zo leuk uit, maar dan heb je wel de tijd om daarmee aan de slag te gaan. We willen gewoon weten waar we aan toe zijn. Als ik vandaag in het AD weer lees dat de FIFA en UEFA allerlei constructies aan het onderzoeken zijn, dan zie ik daar echt weinig perspectief in. Voor Nederland is het volgens mij heel simpel: zet gewoon een streep onder dit seizoen, klaar.’’

Hamdi heeft zeker wel begrip voor de aanpak van de KNVB en de ECV. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat ze nu nog naar de UEFA, FIFA en andere landen kijken. Neem bijvoorbeeld de transferperiode. Het is belangrijk om op dat vlak één lijn te trekken. Alleen er moet geen verschil komen tussen wat de FIFA of UEFA bepaalt en de regering van het land. Gisteren heeft onze regering gesproken en daarmee bepaald dat de KNVB een keuze moet maken. Ik verwacht op korte termijn duidelijkheid. En die duidelijkheid lijkt me niet dat we nog een paar weken gaan wachten.’’