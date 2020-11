Het is dringen aan top in de Keuken Kampioen Divisie

Top 5 onder de loepWelke clubs promoveren naar de eredivisie? Almere City, de verrassende koploper in de Keuken Kampioen Divisie? De favorieten Cambuur en De Graafschap? Of gaat FC Volendam, dat NAC op doelsaldo achter zich houdt, stunten? Eén ding is zeker: De spanning in de top 5 is om te snijden.

Almere City (27 punten uit 11 duels)

Het gaat te ver om te zeggen dat Almere City zondag als favoriet afreist naar Leeuwarden, waar de topper tegen Cambuur gespeeld wordt. Maar ondenkbaar dat de nog ongeslagen ploeg van Ole Tobiasen wint van de ‘kampioen’ van afgelopen seizoen? Allesbehalve dat. De jongste profclub van Nederland heeft in Michael Woud niet alleen een doelman die punten pakt; ook in andere linies lopen prima spelers. Damon Mirani bijvoorbeeld, vorige week nog uitblinkende verdediger tegen Jong AZ. En wat te denken van Thomas Verheydt, de Haagse spits met het voorkomen van een nachtclubportier, die er intussen al zes in heeft liggen? Hij zal erop gebrand zijn om Almere in Friesland steviger aan kop te schieten.

Volledig scherm Almere City is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. © BSR Agency

De Graafschap (25 punten uit 11 duels)

Kijken naar Ralf Seuntjens blijft heerlijk. Weinig voetballers die een veertiger zó het gevoel kunnen geven dat profvoetballer worden zelfs voor hem nog haalbaar is. Het ziet er allemaal weinig elegant uit bij de bonkige spits. Maar intussen is hij o zo belangrijk, de Seun of God, die bij De Graafschap een tandem vormt met Johnatan Opoku. De Brabander rent, sleurt, trekt en scoort alsof zijn leven ervan afhangt. Mede dankzij hem geloven ze er op de Vijverberg in dat promotie dit seizoen wél gaat gebeuren. En waarom ook niet? Na zaterdag, wanneer de Superboeren FC Dordrecht treffen, kan de club zomaar bovenaan staan.

Volledig scherm De Graafschap-spits Ralf Seuntjens. © BSR Agency

Cambuur (22 punten uit 10 duels)

Het blijft een merkwaardig iets, de vraag waarom een speler bij de ene club wél slaagt en bij de andere niet. Neem Robert Mühren. Bij Sparta en NAC irriteren ze zich met terugwerkende kracht soms nóg aan de Volendammer. Te nonchalant, te weinig gif, te slap. Hoe anders is het bij Cambuur. De ene na de andere goal maakt hij, de tweebenige spits. Of Mühren het straks ook als eredivisie-speler van Cambuur gaat laten zien? Zou zomaar kunnen. Wat vaststaat: Dankzij de 1-0 overwinning van De Graafschap op NAC van woensdag is de ploeg van Henk de Jong de eerste periodekampioen.

Volledig scherm Cambuur-spits Robert Mühren werd verkozen tot beste speler in oktober. © BSR Agency

FC Volendam (21 punten uit 11 duels)

Nick Doodeman. Alleen al de naam noemen is genoeg om het succes van FC Volendam te verklaren. Behalve zes doelpunten staan er vooralsnog liefs negen assists achter zijn naam. Het zegt alles over de vorm van de rechtsbuiten uit Venhuizen, de onbetwiste spil in de ploeg van Wim Jonk. Over die trainer gesproken: onder de vroegere Oranje-international voetbalt de FC eindelijk weer zoals ze dat graag zien aan De Dijk. Speels, behendig en met flair. Dankzij Jonk is het nu wekelijks kermis in Volendam.

Volledig scherm Julius Bliek zet een tackle in op Nick Doodeman. © BSR Agency

NAC Breda (21 punten uit 11 duels)

Eens per jaar roepen ze bij NAC dat er een streep onder het rumoerige verleden wordt gezet. Bij de start van dit seizoen was het niet anders. Algemeen directeur Mattijs Manders en trainer Maurice Steijn wilden de rust brengen waar de Bredase club al sinds de oprichting in 1912 naar op zoek is. Prompt schoten de geel/zwarten uit de startblokken met zes overwinningen uit evenzoveel wedstrijden. Maar inmiddels is de Parel van het Zuiden afgezakt naar plek vijf. Winst op Telstar, zaterdagavond, is opeens bittere noodzaak. Aan blijven haken is immers van groot belang. Al was het maar omdat NEC, Excelsior en zelfs Telstar en Go Ahead Eagles staan te dringen om toe te treden tot die ongekend spannende top vijf.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk koppend tijdens NAC - NEC. © BSR Agency