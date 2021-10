Het Legioen gaat eindelijk een eerste glimp van Reiss Nelson opvangen: ‘Invalbeurt is realistisch’

Video Louis van Gaal hangt in de Kuip de lolbroek uit: ‘Spartaaaa!’

12 oktober Het is al vaker geschreven de voorbije maanden: Louis van Gaal lijkt in niets meer op de Louis van Gaal van een flink aantal jaren terug. De bondscoach van Oranje lijkt meer te kunnen verdragen en is op zijn tijd in voor een grap en een grol. Gisteravond was het weer raak in de Kuip na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (6-0).