Het revanchegevoel van Feyenoord: ‘Heb wel het idee dat dit leeft’

Feyenoord verloor op 27 januari kansloos bij Heerenveen. Trainer Advocaat was na dat duel zo teleurgesteld dat het even leek alsof hij dacht aan opstappen. Inmiddels kijkt de ervaren Hagenaar weer met veel vertrouwen uit naar de ontknoping van het seizoen. Hij genoot afgelopen zondag van de tweede helft van zijn ploeg tegen Willem II (5-0).

Feyenoord is nog maar drie goede wedstrijden verwijderd van winst van de KNVB-beker. ,,De wedstrijd van tegen Heerenveen is heel belangrijk, maar ook via de competitie kunnen we ons nog plaatsen voor Europees voetbal”, weet Advocaat. ,,We zijn ook daar nog volop in de race.”