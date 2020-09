Het sleutelwoord in Zeist telde zes letters

Het was gisteren de dag van Frank de Boer, maar misschien nog wel meer die van Dwight Lodeweges. Gisteren heb ik de persconferentie in Zeist nog eens rustig teruggekeken, en van alle voornamen viel ‘Dwight’ het vaakst: twaalf keer. (Ter vergelijking: de naam ‘Louis’ klonk slechts een keer of zes.)



Frank de Boer had erg veel zin om met Dwight te werken, zei hij meteen, want Dwight deed hem aan Hennie Spijkerman denken, zijn vroegere assistent, en van de eerste gesprekken met Dwight had hij ‘veel energie’ gekregen. Steeds als Nico-Jan Hoogma de naam ‘Dwight’ in de mond nam, leek het alsof hij op een heerlijk caramelsnoepje sabbelde, zo eentje met van die zachte chocolade aan de binnenkant.