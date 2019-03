Het stadion, het geluid, de fans: alles klopte

Ajax bracht me door heel Europa, in de mooiste stadions. Van München tot Stockholm. Van Athene tot Kiev. En ook van Molde tot Vigo. Maar nu, hier in Madrid, is alles mooier dan mooi. Elk stadion heeft zijn charme. Het vervallen bouwwerk van Panathinaikos of de gelikte Friends Arena van Stockholm. Maar in Bernabéu is alles tot de macht drie.



De spelers van Ajax voelen, blijkbaar, precies hetzelfde. Het tikken tegen de deadline is vaak een straf, maar nu een zegen. Meegenomen in de adrenalinekick die elf Ajacieden me op het veld bezorgen. De fenomenale Tadic, de geweldige Frenkie. De Ligt is van staal, de granaat die Schöne loslaat van dat kleine rechtervoetje.