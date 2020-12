Het succes van Vitesse: net geen subtoprecord, wel zeer opmerkelijk

En dat is precies waarover de fans vorig jaar klaagden onder Leonid Sloetski. De Russische coach behaalde in het seizoen 2019/20 het vorige record na tien wedstrijden: 23 punten punten. Toch waren fans niet blij met het verdedigende en terughoudende spel. Sloetski kon de reeks niet doorzetten, vanaf eind oktober verloor hij vijf wedstrijden achter elkaar waarna hij zelf besloot om op te stappen. Uiteindelijk werd het teleurstellende seizoen afgesloten zonder Europees voetbal. Vitesse eindigde op de zevende plek.



Het is de vraag of Vitesse de goede start kan doortrekken tot het einde van het seizoen. Letsch heeft bij zijn voorganger kunnen afkijken hoe een goede start verprutst kan worden. Zaterdag gaan de Arnhemmers op bezoek bij de nummer 11, PEC Zwolle.