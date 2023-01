Het succesverhaal van Jan, Jans en de kinderen bij FC Twente: ‘Als hij stopt, ga ik niet in mijn eentje door’

Ruud van Nistel­rooij na hoofdrol Drommel in beker: ‘Joël weet zelf dat hij fout zat, maar redt ons ook’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft een goed gevoel overgehouden aan de 1-2 zege op Sparta in de tweede ronde van het bekertoernooi. ,, Want we hebben gewonnen en ons doel is dus bereikt”, zei hij. ,,Ik vond het verschil tussen de eerste en tweede helft nog te groot. In de tweede helft gaven we Sparta soms iets te veel het initiatief.”

