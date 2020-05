Het ultieme eredivisie-cultelftal: van Pothuizen tot Rutjes

Ajax vermaakt zich de laatste weken online met het samenstellen van het ultieme cultelftal. Niet alleen in Amsterdam speelden markante spelers, de historie van de eredivisie is rijk aan dat soort cultvoetballers. Wij kozen het ultieme cultelftal van deze eeuw.

Jeroen Verhoeven (FC Volendam en Ajax)

Zijn opvallende, ietwat zwaar ogende lichaam deed flink wat wenkbrauwen fronsen de laatste jaren. Verhoeven, die jarenlang het doel van FC Volendam verdedigde en later nog uitkwam voor Ajax en FC Utrecht, hoorde na verloop van tijd in ieder stadion dat het publiek ‘pizza’ scandeerde bij een doeltrap. Nog onsterfelijker maakte hij zich toen hij aangaf het geen probleem te vinden. ,,De supporters doen niks ergs, toch?’’ In 2016 kwam er een einde aan de loopbaan van Verhoeven, nadat hij dik tweehonderd profwedstrijden achter zijn naam had gezet.

Christian Gyan (Feyenoord en Excelsior)

Volledig scherm Gyan (tweede van rechtsonder) won de UEFA Cup met Feyenoord. © Pim Ras Gyan werd in tien seizoenen bij Feyenoord nooit een onomstreden basisspeler, maar toch veroverde hij de harten van het Legioen. De altijd goedlachse rechtsback was niet de meest fijnbesnaarde voetballer, maar was met zijn enthousiasme en tomeloze inzet een typische cultvoetballer. Geregeld schreeuwden de supporters hem naar voren. De immer vrolijke rechtsback kende na zijn carrière minder rooskleurige dagen, omdat hij in financiële problemen verkeerde. De reden? Gyan had alles weggegeven. Via een sponsor van Feyenoord ging hij werken in de haven, waar hij kampte met epilepsieaanvallen. Supporters van Feyenoord zamelden geld in voor de gevallen clubheld, die vervolgens zijn verhaal deed in het boek King.

Patrick Pothuizen (Vitesse, NEC en FC Twente)

Met name bij NEC veroverde Pothuizen de harten van de voetbalfans. Met zijn paardenstaart en ongekende strijdlust viel hij in Nijmegen bijzonder goed in de smaak. Nog altijd is Pothuizen, die dol was op een sigaretje en een biertje, de speler in de eredivisie met de meeste gele kaarten achter zijn naam. In totaal kreeg hij in zijn eredivisieloopbaan 84 gele prenten. Legendarisch is nog altijd het moment dat Pothuizen zich definitief in de boeken ‘sloeg’. In duel met Ajax maakte hij zeer bewust hands, waardoor hij op de bon werd geslingerd. Trots toonde hij een ondershirt met daarop het getal 84, zijn net veroverde recordaantal.

Volledig scherm Patrick Pothuizen 'viert' zijn 84ste gele kaart. © Screenshot

Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag)

Ras-Hagenees Beugelsdijk mag niet ontbreken in dit elftal. Zijn Rustaagh in een tv-interview achtervolgt hem nog altijd. Er is zelfs een kledinglijn ontwikkeld naar aanleiding van zijn fameuze uitspraak. Beugelsdijk heeft een karakteristieke Haagse tongval en is zeer geliefd onder de voetbalfans. De 29-jarige centrumverdediger speelde in het seizoen 2014/2015 een jaar bij FSV Frankfurt, maar kreeg al snel heimwee naar zijn huis in Den Haag. Daar is hij inmiddels al jaren een gewaardeerde kracht, die overal in Nederland op sympathie kan rekenen.

Niels Fleuren (VVV-Venlo)

De Maldini van De Koel. Niet bepaald een misselijke bijnaam, verwijzend naar voormalig AC Milan-ster Paolo Maldini. De Italiaan speelde bijna 650 officiële duels voor de gevallen grootmacht. Niels Fleuren komt wat dat betreft met 354 duels in dienst van de Venlonaren nog enigszins in de buurt. Daar stopt ook direct de vergelijking met de topverdediger. Na dertien seizoenen verruilde de linksback ‘zijn’ VVV voor FC Emmen. De 33-jarige verdediger staat momenteel onder contract bij TOP Oss.

Stijn Vreven (FC Utrecht en Vitesse)

Hardwerkende voetballers doen het vrijwel altijd goed onder de supporters. Vreven was daar een perfect voorbeeld van. De noeste middenvelder ging voorop in de strijd bij FC Utrecht en later bij Vitesse. Met name door zijn volledige overgave in defensief opzicht groeide hij uit tot een cultheld. Zijn opvliegende karakter keerde terug op de Nederlandse velden toen Vreven in 2017 aangesteld werd als coach van NAC Breda. Ook in het Rat Verlegh Stadion liepen de supporters weg met de fanatieke trainer. Hij dwong na een half seizoen direct promotie af met NAC. In de eredivisie toonde hij ook zijn andere kant, nadat hij meerdere keren werd weggestuurd door de scheidsrechter vanwege buitensporig gedrag langs de zijlijn.

Volledig scherm Een boze Vreven oog in oog met scheidsrechter Dick van Egmond. © Pim Ras

Nathan Rutjes (Sparta en Roda JC)

Misschien wel de grootste positivo die de eredivisie ooit heeft gekend. Rutjes klaagde zelden over een scheidsrechter, maar keek liever naar eigen fouten. ,,Die mensjes doen ook hartstikke hun best’’, sprak hij eens kort nadat hij met Roda JC zwaar was benadeeld door een arbitrale dwaling. Met zijn karakteristieke matje in de nek speelde Rutjes zich bij Sparta en Roda definitief in het geheugen van voetbalminnend Nederland. Tegenwoordig maakt de gestopte middenvelder vooral naam als televisiepersoonlijkheid. Rutjes was verliezend finalist bij Wie is de Mol? en was samen met zoontje Lavezzi - óók in het bezit van een matje - dagelijks te zien op ZappSport met een thuis-workout voor kinderen. Rutjes klust bovendien bij als jeugdtrainer bij Sparta.

Sjaak Polak (FC Twente, ADO Den Haag en Sparta)

Nog zo’n speler met het hart op de tong. Waarschijnlijk staan bij veel voetballiefhebbers zijn interviews na afloop van wedstrijden scherper op het netvlies dan zijn prestaties binnen de lijnen bij onder meer Excelsior, ADO Den Haag en FC Twente. Toen hij in 2007 fantastisch raak schoot namens Sparta tegen zijn oude club ADO, had Polak daar zelf wel een verklaring voor. ,,Ik mikte op het reclamebord, maar hij ging er aardig in.’’ Zijn droge antwoorden tijdens interviews zorgden geregeld voor een lach op de gezichten van kijkers, maar Polak kon meer dan grappig zijn. Jarenlang was hij een zeer gewaardeerde middenvelder en linksback, die beschikte over een goed linkerbeen. Met zijn afstandspegels zorgde hij tevens voor dreiging. Momenteel is Polak coach bij ADO Vrouwen.

Volledig scherm Sjaak Polak, hier in het shirt van Sparta. © ANP

Jhonny van Beukering (Vitesse, De Graafschap, NEC en Feyenoord)

Als gelegenheidsrechtsbuiten kan Van Beukering niet ontbreken in het elftal. De spits, door fans ook wel Jhonny van de Burger King genoemd, maakte naam in de eredivisie als spits van onder meer Vitesse, NEC én Feyenoord. Bij laatstgenoemde club staat hij nog vooral bekend om het sprintduel tijdens zijn debuut met Excelsior. Ondanks zijn flinke voorsprong werd hij nog achterhaald door Miquel Nelom. Het was jarenlang een terugkerend onderwerp als het om Van Beukering ging. Ook de Gelderlander stond bekend om zijn ietwat forse postuur.

Michiel Kramer (NAC, ADO Den Haag, Feyenoord, Sparta en FC Utrecht)

Volledig scherm Het bewuste broodje kroket. © Screenshot Fox Sports Kramer beleeft ook al zo’n carrière waarover makkelijk een boek kan worden geschreven. Met name bij Feyenoord groeide hij uit tot een markant figuur, toen hij in de rust van het duel met Heracles Almelo een broodje kroket naar binnen werkte. Toch bewees Kramer bij zijn droomclub Feyenoord daarnaast zijn waarde, door als pinchhitter regelmatig van waarde te zijn voor de Rotterdammers. Zo hielp hij in het kampioensjaar als supersub zijn ploeg aan punten tegen FC Utrecht en NEC. Kramer speelde in de eredivisie ook nog voor ADO Den Haag (tevens zijn huidige club) en Sparta. Bij laatstgenoemde club eindigde hij in mineur met een schorsing van zeven wedstrijden, na een trap in het gezicht van Vitesse-back Alexander Büttner.

Melvin Platje (FC Volendam en NEC)

Alleen met zijn naam verwerft hij al de status van cultheld. Platje gold als de ultieme supersub bij FC Volendam en NEC, waar hij al snel de harten van de fans stal. Met prachtige goals hielp hij zijn ploegen vaak aan een goed resultaat. De spits speelde ook nog bij de ultieme cultclub Telstar. Platje is inmiddels van cultheld veranderd in een volksheld, nu hij bij het Indonesische Bali United speelt. Daar is zijn heldenstatus zo groot, dat er zelfs baby’s naar hem vernoemd worden.