‘Het voetbal is niet meer te begrijpen en wordt er niet leuker op’

Is het voetbal ingewikkelder geworden door de VAR?

Evenblij: ,,Ik vind eerlijkheid belangrijk, maar nu blijkt dat ook de VAR veel fouten maakt omdat er niet puur op de techniek kan worden beoordeeld. Wat voegt het dan toe? De VAR is nu zo nadrukkelijk aanwezig en dat is bloedirritant. Het tast het spelplezier aan met al het lange wachten. Ik was in het begin groot voorstander van de VAR, pleitte er zelfs voor dat die de baas moet zijn. Maar er worden nog steeds zo veel fouten gemaakt. Misschien is voetbal wel een spel van fouten en is sport per definitie oneerlijk. Met de fouten van nu vraag ik me af of het zinvol is om de VAR te behouden.”