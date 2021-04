Het voetbalsprookje van Emmen: ‘Ik zie zelfs kinderen met shirts lopen’

Door Nik Kok



Good old Evert ten Napel vroeg zich een uur na het duel afgelopen zondag tussen FC Emmen en Heracles (3-1) toch nog even af of hij niet wat té enthousiast was geweest. Het was een geweldige middag op de Oude Meerdijk, daar niet van. Want de wedstrijd voltrok zich in een schitterend scenario, waarbij Emmen glorieus zegevierde en zowaar handhaving in het vizier kreeg. Het Emmense thuispubliek, voor het eerst in lange tijd weer aanwezig, stond op de banken.



Dat werd allemaal omlijst door de bekende commentator en streekgenoot Ten Napel, die decennia geleden al verslag deed van de grootste wedstrijden ooit en nu vanaf de tribune een vleugje EK ’88 terugbracht naar 2021. Michael de Leeuw was ineens Marco van Basten en trainer Dick Lukkien was Rinus Michels. Het hele repertoire kwam voorbij: ‘Onvoorstelbaar!’ ‘Sjongejongejonge!’ En ook: ‘wat een goal!’