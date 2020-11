Hiddink (74) denkt niet aan stoppen: ‘Ik ben nog geen Pompeï waar de as overheen is gegaan’

Oud-doel­man en eredivisie-recordhou­der Pim Doesburg (77) overleden

18 november Voormalig doelman Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer, achtvoudig Oranje-international, speelde voor Sparta en PSV 687 wedstrijden in de eredivisie. Met dat enorme aantal is hij recordhouder.