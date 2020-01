Higler fluit FC Twente, Kooij scheidsrechter bij Heracles

De wedstrijd tussen FC Twente en Groningen staat zaterdag onder leiding van Dennis Higler. Hij wordt in de Grolsch Veste geassisteerd door Rogier Honig en Erik Kleinjan. Marc Nagtegaal is de vierde official. Het arbitrale kwartet wordt vanuit Zeist ondersteund door video-scheidsrechter Clay Ruperti en diens assistent Richard Brondijk.

Heracles gaat een dag later op bezoek bij FC Emmen. Joey Kooij fluit dit duel. Adriaan Inia en Dyon Fikkert zijn de grensrechters. Sam Dröger fungeert in Emmen als vierde man, terwijl Edwin van de Graaf en Joey Waleveld de VAR en assistent-videoscheidsrechter zijn.

KNVB Beker

Naast de aanstellingen voor de eredivisie, maakte de KNVB ook de scheidsrechters voor de derde ronde van de KNVB Beker bekend. Heracles is het enige regionale team dat nog in het bekertoernooi zit. De Almeloërs spelen woensdag 22 januari in eigen huis tegen Vitesse. Jochem Kamphuis is scheidsrechter bij dit duel. Hij wordt geassisteerd door Cristian Dobre en Yorick Weterings. Clay Ruperti is de vierde official.