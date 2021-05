Hoe 'absolute grootmacht Frankrijk' en Jong Oranje van elkaar verschillen

Personele problemen voor Feyenoord tegen Sparta: 'Maar wij zijn de favoriet’

18 mei Dick Advocaat liet er in de aanloop naar de derby tegen Sparta geen twijfel over bestaan. In de ogen van de trainer van Feyenoord is zijn club morgenavond in de Kuip de favoriet in de halve finale van de play-offs. ,,Want wij zijn vijfde geworden en Sparta achtste’', zei de 73-jarige Hagenaar.