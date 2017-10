Hoe Advocaat zich alvast slim onttrekt aan de hoon

Door Sjoerd Mossou

Hoe bondscoach Advocaat zich alvast slim onttrekt aan de hoon, mocht Oranje het WK niet halen Dick Advocaat in zo'n lange, ouderwetse coachjas van de KNVB, waardoor zijn been-tjes nog korter lijken dan ze zijn. Die driftige tred, ook vandaag weer in Katwijk op het veld van Quick Boys, fanatiek meelevend bij elke oefening.



Dat rechttoe rechtaan Haags. Die gulle lach soms. Die jongensachtige, haast aandoenlijke liefde voor voetbal. Toen Advocaat vorige week 70 jaar werd, klonk overal dezelfde soort liefkozingen, opgetekend uit de mond van vrienden en kennissen. Rode draad: 'Op 'Dickie' kun je niet boos blijven.'

'Dickie', dus. De Kleine Generaal. Het eeuwig driftige baasje uit de Haagse Majubastraat. Een opportunist met egoïstische trekjes, maar tegelijk een liefhebber, een immer aanraakbaar boegbeeldje ook van het Nederlandse voetbal.

Want stelt u zich eens voor dat Danny Blind nu nog gewoon de bondscoach was. En stel dat Oranje ruim een maand geleden dan net zo kansloos had verloren van Frankrijk (4-0) en dat er net zo'n groot wonder nodig was als nu, zo kort voor de slotwedstrijden tegen Wit-Rusland (zaterdag) en Zweden (dinsdag).



Hoe was de toon dan geweest rondom Oranje? Hoe snoeihard was Blind afgerekend op een afgang tegen Frankrijk, spelend met een zwaar onderbezet middenveld - en ongelukkig wisselend bovendien, zoals Advocaat nu deed?

Lachen en gieren

Afgelopen vrijdag, op de persconferentie in Zeist, werd het contrast nog eens duidelijk zichtbaar. Waar Blind vaak een waar volkstribunaal onderging bij dit soort gelegenheden, was het met Advocaat vooral lachen en gieren.

Een grapje over slapen zonder pyjama. Een toneelstukje van RTL-presentator Wilfred Genee met een cd van Will Tura. Een dosis zelfspot ook. ,,Waarom ik dit doe?'', grijnst Advocaat dan. ,,Puur voor het geld, uiteraard.''

Quote Ik ben hier ingestapt omdat ik geloofde dat het kon. Lukt het niet, dan is er onderweg iets fout gegaan. Dick Advocaat (70)

Natuurlijk kreeg Advocaat ook stevige kritiek na het debacle in Parijs. Ook over de selecties en keuzes van deze bondscoach worden hevige discussies gevoerd, in de kroeg, op Twitter, in de krant en in praatprogramma's. Ook Advocaat moest zich uitvoerig verdedigen over zijn wissels tegen Bulgarije - of juist het gebrek daaraan.

Maar onmiskenbaar is de toon van de muziek anders dan voorheen. Waar Guus Hiddink hard werd afgerekend op zijn apathische manier van werken, en Blind tot een nationale kop van Jut werd verklaard, blijft Advocaat de Haagse knuffelsenior voor wie veel mensen een zwak hebben.

,,Als we het WK niet halen, dan heb ik gefaald'', zegt hij zelf. ,,Ik ben hier ingestapt omdat ik geloofde dat het kon. Lukt het niet, dan is er onderweg iets fout gegaan.''

Advocaat is slim en ervaren genoeg om de publieke opinie handig te bespelen. Door zelf alvast wat kritiek op zijn schouders te nemen. Door tegelijk nog even de context van Oranje te benadrukken: de tijd dat het Nederlands elftal van haast elke tegenstander won, vaak met groot gemak, is al een tijdje voorbij.

,,Ik geloof er echt in dat het nog kan, maar het is niet zo dat wij zomaar even met 5-0 of 6-0 van Wit-Rusland winnen.'' Advocaat probeert tegelijk geloof én realisme te prediken.

Crisis

De staat van het huidige Oranje helpt hem een handje in dit verhaal. Ruim drie jaar na het WK van 2014 is heel Nederland onderhand wel doordrongen van de ernst van onze nationale voetbalcrisis. De verwachtingen rond de nationale ploeg zijn allang niet meer zo hoog als pakweg twee jaar geleden. Wéér een bondscoach de schuld geven van de malaise bij Oranje, dat zou stilaan een beetje potsierlijk worden.

Maar Advocaat weet ook gewoon slim zijn weg te vinden in het Umfeld van invloedrijke journalisten en media. De tijd van het EK 2004 in Portugal ligt ook wat dat betreft heel ver achter ons. Destijds was Advocaat zelf nog aangeschoten wild. Hij kon opgefokt of uiterst emotioneel reageren op kritiek. In plaats van slim wat bescherming te zoeken bij de pers, ging de Hagenaar steeds vol de confrontatie aan, met alle gevolgen van dien.

Dat is nu totaal anders. Advocaat is al jaren aanraakbaar, ontspannen en bereikbaar. Hij kan een stuk beter relativeren dan vroeger, zonder zijn eeuwige driften langs de zijlijn te verliezen. Wie Advocaat vrijdag in Zeist bezig zag, ontdekte al snel de contouren van een charmeoffensief. Uitgebreid nam de bondscoach nog even de tijd voor een ontspannen nababbel met de pers, een amicale schouderklop hier, een ginnegapje daar.

Je zou kunnen concluderen dat Advocaat zich nu alvast indekt tegen de teleurstelling. De kans dat Oranje het WK in Rusland nog haalt, is klein, dat snapt de bondscoach zelf natuurlijk ook wel. Je kunt de schade maar beter vast beperken, door de volgende afgang van Oranje niet te veel op jezelf af te laten stralen.

Cijfers

Mogelijk kan Advocaat straks vrij acceptabele cijfers overleggen uit zes interlands, terwijl Oranje toch het WK mist. Gechargeerd gesteld: heeft het dan alleen aan de Hagenaar gelegen? Of zat het hem meer in de voorgeschiedenis?

De kans dat Oranje het WK in Rusland nog haalt, is klein, dat snapt de bondscoach zelf natuurlijk ook wel.

Wat scheelt: Advocaat loopt al zo lang mee in het topvoetbal, dat hij persoonlijk bijna niet meer te beschadigen is. Dat biedt hem een zekere onafhankelijkheid. Bovendien was zijn aanstelling al bij voorbaat een noodgreep: de KNVB ging bewust voor de korte termijn, met iemand die de routine en het karakter heeft om snel wat elan terug te brengen bij Oranje.

Als het Nederlands elftal straks definitief is uitgeschakeld, dan is het voor Advocaat weer 'na mij de zondvloed'. Precies het motto waar hij al een voetballeven lang mee wegkomt. Een prestatie op zichzelf.