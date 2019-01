Hoe ‘De Kleine Generaal’ zijn troepen aanstuurt

Dan komt Advocaat op z’n Advocaats aanlopen. Driftige pas, fluitje om de nek. De Fransman is inmiddels gaan staan en ‘De Kleine Generaal’ slaat een schouder om hem heen. Hij spreekt Bahebeck in het Engels moed in. ,,Wat ik zeg, moet je niet persoonlijk of hard opvatten.”



Meteen is het duidelijk dat de Fransman even geen zin meer had in alle aanwijzingen en commentaren vanaf de zijlijn. Advocaat legt nog maar eens uit waarom hij dat doet. ,,Ik zeg het omdat je kwaliteit hebt, anders zou ik het niet doen.”