Hoe doen de Nederlandse winterstoptrainers het?

Peter Bosz

Peter Bosz volgde op 4 januari Heiko Herrlich op als trainer bij Bayer Leverkusen. De Nederlander heeft een contract tot medio 2020 getekend, met optie tot nog een jaar. Leverkusen koos voor een trainerswissel halverwege het seizoen vanwege de tegenvallende eerste seizoenshelft. De maatregel heeft de club in competitieverband goed gedaan, want sinds de komst van Bosz is de ploeg met twee plaatsen gestegen naar de zevende plek in de Bundesliga. Met een winstpercentage van 60% tegenover de 41,2% van voor de winterstop en een gemiddelde stijging in punten met 0,4 naar 1,8 punt per duel doet Bosz het aanzienlijk beter dan zijn voorganger.



In de DFB Pokal en de Europa League ging het de Duitse Ploeg onder Bosz’ bewind minder voor de wind. Leverkusen kwam voor de komst van Bosz de eerste twee ronden van de DFB Pokal door. Met Bosz aan het roer werd de ploeg in de derde ronde uitgeschakeld door Heidenheim. Ook werd Bosz met Leverkusen op basis van uitdoelpunten geëlimineerd in Europa, na twee gelijke spelen tegen Krasnodar (0-0 en 1-1). Voor zijn komst eindigde de ploeg nog met dertien punten als groepswinnaar van groep A.