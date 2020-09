Hoe Feyenoord het genadeloze Estudiantes kleinkrijgt en de wereldbeker wint

Door Mikos Gouka



Joop van Daele is meteen duidelijk. Vijftig jaar geleden? Toen was Feyenoord de beste club van de wereld. ,,Real Madrid? Die waren allang uitgeschakeld, joh’’, zegt Van Daele (73). ,,Feyenoord was dé club in die tijd.’’



Zoals Rinus Israël (78) eerder tegen deze krant zei: ,,Het elftal van Feyenoord in 1970? We hadden alles. Individuele klasse en hardheid. Het paste allemaal.’’