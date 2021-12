Hoe Friesland het hele weekend onder hoogspanning stond vanwege de derby

Liverpool wil geen ongevacci­neer­de spelers aantrekken: ‘Zijn een bedreiging voor ons allemaal’

Liverpool laat bij transfers voortaan meewegen of een speler wel of niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Trainer Jürgen Klopp zei in de aanloop naar het competitieduel met Tottenham Hotspur dat Liverpool waarschijnlijk geen ongevaccineerde spelers gaat aantrekken.

