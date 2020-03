Hoe goed is Sam Lammers? ‘Hij mist wel wat gif’

Rafael van der Vaart: 109-voudig international en WK-finalist

,,Bij PSV - Feyenoord vond ik Lammers zondag niet goed spelen. Één keer half op doel schieten is te weinig voor een spits bij PSV. Maar ik zie wel zijn potentie in algemene zin. Hij kan kort wegdraaien bij een vent, heeft een schot met rechts en links. Technisch is het allemaal prima en hij heeft de goede lengte voor een spits.



,,Wel mis ik gif bij hem. Hij mag meer een klootzak worden, ja, dat is het juiste woord, denk ik. Het is mij nog te bleu. Als verdediger word je niet echt bang als je tegen Sam Lammers moet. Nou heeft dat ook wel met doelpunten te maken. Als-ie er straks een aantal achter elkaar maakt voor PSV, dan staan we hier al anders met elkaar te praten. Dan hebben we misschien al een andere discussie.’'