Hoe is het nu met de grootste voetbaltalenten van 2007?

Andere namen uit de lijst die we onder meer vanuit de eredivisie kennen, zijn Bojan Krkic (nr. 8), Kermit Erasmus (nr. 18), Nikolay Mihaylov (nr. 36) en de enige Nederlander in de lijst Gregory van der Wiel (nr. 49). Maar ook de nummer 26 in de lijst: Kerlon, bekend van de zeehondendribbel. Chievo Verona haalde het Braziliaanse toptalent op bij Cruzeiro in zijn thuisland. Internazionale was snel overtuigd en nam de 'nieuwe Ronaldinho' over, maar daar hield het snel op met de sneltreinvaart van zijn carrière. Ook een verhuurperiode bij Ajax kon daar niets aan veranderen, mede door een kruisbandblessure.



Waar hij na zijn Ajax-tijd nog voetbalde? Onder meer bij clubs als Fujieda MYFC (Japan), Sliema Wanderers (Malta) en het Slowaakse Spartak Trnava. De 29-jarige Kerlon heeft inmiddels zijn voetbalcarrière beëindigd. Het enige wat de voetbalwereld over heeft gehouden aan Kerlon is de vermakelijke filmpjes waarbij tegenstanders bepaald niet gediend zijn de kunsten van 'de Braziliaanse zeehond'.



Schrale troost voor Kerlon: hij is zeker niet het enige talent uit de lijst die het niet tot de wereldtop schopte. Er zijn immers maar weinig kinderen die momenteel een poster van Dumitru Copil, Damián Ísmodes of Cristian Nazarit boven hun bed hebben hangen.