Hoek wint na lange busrit unieke penaltyreeks van Lisse

De media waren woensdagavond massaal uitgerukt naar het Zuid-Hollandse dorp, waar de veelbesproken penaltysoap eindigde in een drama voor de thuisclub. Na vijf strafschoppen om en om stond het 4-4. De spanning nam toe toen het 5-5 werd. Lars Rauws schoot vervolgens zijn penalty tegen de doelman van FC Lisse, waarna Reguillo Vandepitte wel raak schoot namens Hoek.



Vandepitte, de man die de vorige keer de derde miste, schoot de beslissende strafschop binnen voor Hoek. ,,Fantastisch dat dit gelukt is. Ik had één taak: scoren. Dat heb ik gedaan. Op naar heracles!''



Hoek moest speciaal voor de strafschoppenserie de 200 kilometer naar Lisse overbruggen. De club had geen supporters meegenomen, uit vrees voor ongeregeldheden. Dezelfde spelers als in de eerste ontmoeting namen de penalty's, er was een andere scheidsrechter aangesteld.



De arbiter in het eerste duel was de oorzaak van de commotie. Hij liet de spelers de strafschoppen nemen volgens het zogeheten ABBA-principe. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in sommige landen geëxperimenteerd, maar in Nederland is deze vorm op de voetbalvelden niet toegestaan. De KNVB besloot daarom dat de strafschoppenserie moest worden overgedaan.



Hoek speelt op woensdag 25 oktober de tweede ronde tegen Heracles. Dan wacht de Zeeuwen opnieuw een lange busrit naar Almelo.