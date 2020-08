Hofland over Ricksen: ‘Hij was een rare jongen, maar Fernando stond er als het moest’

Door Dennis van Bergen



Soms denkt Kevin Hofland terug aan de trainer die hij pakweg zeven jaar geleden was. Dan ziet hij zichzelf weer briesend op de Herdgang staan, wanneer zijn jeugdteam van PSV tegen een achterstand aankeek. Woeste armgebaren, driftig. ‘Jullie kunnen er geen reet van’, dacht hij dan. ,,Jammer dat ze me destijds niet hebben gefilmd”, zegt de Limburger nu, smalend. ,,Ik was nog veel te veel speler, dacht dat ze me wel begrepen. Het tegendeel bleek waar. Te emotioneel was ik. Gelukkig heb ik er langzaam in kunnen groeien als coach, mede dankzij de PSV-trainers die me daarin stuurden. Het heeft me gevormd. Ik ben nog steeds een winnaar, maar niet meer zo impulsief.”