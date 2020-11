Hofland per direct weg als trainer van Fortuna Sittard: ‘Extreem pijnlijk’

Hofland was sinds februari 2018 als (assistent) trainer actief in Sittard en hielp de club naar de eredivisie. Het eerste jaar in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie verliep relatief zorgeloos, met een vijftiende plek en dus handhaving als eindresultaat. Door toedoen van het COVID-19 virus wordt het eredivisieseizoen 2019-20 niet uitgespeeld. Fortuna Sittard bivakkeerde op dat moment op de zestiende plaats. De 41-jarige Hofland was sinds deze zomer hoofdtrainer in Sittard. Hij werkte daarvoor als assistent bij Fortuna samen met Claudio Braga, René Eijer en Sjort Ultee. Voor Hofland, voormalig international en oud-speler van Feyenoord en PSV, was het zijn eerste klus als hoofdtrainer.

,,Dit is extreem pijnlijk, zoveel is duidelijk”, aldus voorzitter Isitan Gün. ,,Zeker gezien het feit dat we elkaar al zo lang kennen en ik enorm veel respect voor Kevin heb. Hij is een kind van de club en heeft een belangrijke rol gespeeld in onze promotie naar de Eredivisie. Ik geloof ontegenzeggelijk in Kevins kwaliteiten als mens en als trainer, maar in het voetbal moet je soms handelen in het belang van de club waarbij emoties dan even van ondergeschikt belang zijn. Feit is dat de kwaliteit van de selectie niet tot uiting komt in de prestaties van het eerste team. Om die reden is het tijd voor verandering.”



De voorzitter wil Hofland en Aelbrecht bedanken. ,,Ik kan Kevin en Kristof niet genoeg bedanken voor hun harde werk en ik voel me bevoorrecht met hen beiden te hebben samengewerkt. We zijn momenteel in de afrondende fase met de opvolger van Kevin en hopen op korte termijn met de naam van de opvolger naar buiten te kunnen treden.”