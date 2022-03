Hofland staat voor Willem II-vuurdoop: ‘Spelers mogen meedénken, maar niet meebepálen’

Samenvatting Teleurstel­ling groot bij AZ, Bodø/Glimt kegelt Alkmaar­ders in verlenging uit Europa

AZ is door Bodø/Glimt uitgeschakeld in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders liepen na verlenging tegen een onnodig gelijkspel (2-2) aan dat de kleine nederlaag in Noorwegen (2-1) niet kon goedmaken. AZ was lang de betere ploeg in eigen huis en stond vrijwel de hele wedstrijd op voorsprong. Het bleek niet genoeg.

