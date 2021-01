Holmen en Tahiri blinken uit in degradatiekraker, Boadu hopeloos uit vorm

RapportcijfersSamuel Holmen en Anas Tahiri haalden het beste in elkaar naar boven in de degradatiekraker tussen Willem II en RKC. Beide spelers kregen een 7,5 voor hun optreden. Voor seizoensverrassing Fortuna Sittard maakte spits Zian Flemming weer een goal. Hij kreeg een 7.

AZ-spits Myron Boadu is niet in vorm en scoort tegenwoordig moeilijk. Hij kreeg slechts een 4 voor zijn optreden tegen ADO Den Haag. En veel onvoldoendes waren er ook weer bij hekkensluiter FC Emmen, waar Ricardo van Rhijn een 4 kreeg. Hetzelfde cijfer als Heracles-keeper Janis Blaswich en diens ploeggenoten Sinan Bakis, Delano Burgzorg en Sylvester van der Water.

FC Emmen – Vitesse 1-4

FC Emmen: Telgenkamp 5; Van Rhijn 4, Veendorp 4,5, Bakker 4,5, Cavlan 4,5; Tibbling 5, Peña 5 (81. Jansen -), Bernadou 5 (70. Vlak -); Kolar (28. Ben Moussa 5,5), Avdijaj 5 (81. Granecny -); De Leeuw 6.

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6, Bazoer 6, Rasmussen 6; Dasa 6, Bero 7, Tannane 7 (88. Touré- ), Bruns 6, (67. Vroegh -), Wittek 6 (77. Manhoef -), Buitink 7 (67. Huisman- ), Broja 7 (77. Darfalou).

Scheidsrechter Kamphuis: 5.

Man of the match: Thomas Buitink was bij zijn eerste basisplaats van dit seizoen direct trefzeker terwijl hij in zijn vorige dertien invalbeurten het net niet kon vinden. Het is voor hem moeilijk om aan speeltijd te komen in het soepel draaiende elftal van Vitesse. Twee seizoenen geleden was hij nog goed voor zeven treffers in zeventien wedstrijden. Tegen FC Emmen was zijn treffer in de tweede minuut het startschot van een simpele overwinning van zijn club.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

Sparta – PSV 3-5

Sparta: Okoye 5; Fortes 6, Beugelsdijk 5, Heylen 5, Meijers 5 (62. Pinto -); Mijnans 5 (62. Abels -), Burger 5, Smeets 6,5 (32. Engels 5), Auassar 6,5, D. Duarte 5 (62. Kharchouch -); Thy 5 (73. Gravenberch -).

PSV: Mvogo 5,5; Teze 6, Baumgartl 6,5, Boscagli 6, Max 7; Rosario 6, Sangaré 6; Ihattaren 6,5 (81. Thomas -), Mauro Júnior 7 (64. Dumfries -); Gakpo 6,5 (43. Malen 7), Madueke 7 (81. Zahavi -).

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man of the match: Hij start niet vaak in de basis maar tegen Mauro Júnior mocht hij het weer een keer proberen. De Braziliaan toonde zich vaardig op de Rotterdamse sneeuw en was opvallend energiek.

Volledig scherm Mauro Júnior (rechts). © ANP

FC Utrecht – Heracles 2-0

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Ter Avest 6,5 (70. Van der Maarel -), St. Jago 7, Janssen 6,5, Warmerdam 6,5; Van Overeem 6,5, Van de Streek 7, Maher 6,5; Kerk 6,5, Dalmau 6,5 (78. Mahi -), Ramselaar 6,5.

Heracles: Blaswich 4; Breukers 5, Pröpper 5, Rente 5.5, Quagliata 5; Kiomourtzoglou 5, Schoofs 5 (46. De La Torre 5) Vloet 4 (84. Bijleveld -); Van der Water 4 (46. Lunding 4,5), Bakis 4 (70. Szöke -), Burgzorg 4 (46. Azzaoui 5).

Scheidsrechter Oostrom: 7.

Man of the match: Sander van de Streek was de beste man aan Utrecht-zijde. De aanvallende middenvelder stichtte het nodige gevaar en maakte ook de belangrijke openingstreffer.

Volledig scherm Sander van de Streek (links). © BSR Agency

PEC Zwolle – Fortuna Sittard 0-2

PEC: Zetterer 6,5; Van Wermeskerken 5,5 (84. Ghoochannejhad -), Van Polen 5, Kersten 4,5 (61. Nakayama -), Paal 5,5, Strieder 5 (78. Leemans -), Lam 5, Huiberts 4,5, (61. Leemans -), Reijnders 4,5 (61. Misidjan -), Clement 5,5, Van Duinen 5.

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Tirpan 6,5 (87. Essers -), Angha 6,5, Janssen 7, Cox 7 (74. Rota -); Rienstra 7, Tekie 6,5, Flemming 7 (74. Seuntjens -); Semedo 7 (79. Smeets -), Polter 6,5, Hanson 7 (87. Kastrati -).

Scheidsrechter Bax: 6,5.

Man of the match: Zian Flemming is nu clubtopscorer van Fortuna Sittard. Hij maakte de belangrijke openingstreffer. Het was weer een goal van buiten het strafschopgebied. Samen met Steven Berghuis is hij het vaakst trefzeker van buiten de zestien.

Volledig scherm © BSR Agency

AZ – ADO Den Haag 2-1

AZ: Bizot 6; Sugawara 6, Hatzidiakos 5,5 (63. Letschert -), Martins Indi 5 (62. Reijnders -), Wijndal 6,5; Midtsjø 6, Stengs 5,5, Koopmeiners 6,5; Gudmundsson 5 (63. Aboukhlal), Boadu 4, Karlsson 5,5 (63. Evjen -).

ADO: Koopmans 6; Van Ewijk 5,5, Del Fabro 6, Kemper 6, Familia-Castillo 6 (56. Pinas 5,5); Ratiu 5,5, Vejinovic 6, Goossens 6,5; Besuijen 5,5, Kramer 6 (80. Karelis -); Bourard 5,5 (73. De Boer -).

Scheidsrechter Kuipers: 6,5.

Man of the match: Zakaria Aboukhlal bekroonde een gouden invalbeurt met twee doelpunten. Zijn laatste in de slotfase betekende de winst voor AZ.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

RKC – Willem II 1-1

RKC Waalwijk; Lamprou 6,5; Bakari 6, Meulensteen 6,5, Touba 6,5 , Quasten 7 (62. Lutonda -); Van der Venne 5 (79. Augustijns -), Azhil 6,5, Tahiri 7,5; Daneels 6,5 (79. Sow -), Stokkers 5,5 (62. Damascan -), John 6,5 (31. Efmorfidis 5,5).

Willem II: Brondeel 6,5; Owusu 6,5, Holmen 7,5, Van der Heijden 6, Köhn 4 (71. Selahi -); Heerkens 7, Saglam 5,5 (46. Trésor 6,5), Llonch 6 (75. Spieringhs -); Nunnely 5 (46. Köhlert 6,5), Wriedt 7, Pavlidis 6,5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: RKC-aanvoerder Tahiri maakte zijn eerste eredivisiegoal vanaf elf meter. De Belg is belangrijk voor RKC op het middenveld. Hij droeg zijn doelpunt op aan zijn overleden neefje Ayoub.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

FC Groningen – FC Twente 2-2

FC Groningen: Padt 6.5; Dankerlui 6 (85. Leal -), Itakura 6,5, Van Hintum 6; Matusiwa 5,5 (46. D. van Kaam 7), Gudmundsson 6,5, El Hankouri 6, El Massaoudi 6 (85. Balk -); Da Cruz 5 (Schreck 5), Strand Larsen 6, Suslov 5 (46. Lundqvist 6,5).

FC Twente: Drommel 6,5; Ebuehi 6 (46. Pleguezuelo 5), Dumic 6,5, Pierie 4,5, Smal 6; Roemeratoe 6 (80. Brama -), Zerrouki 6, Ilic 6; Van Leeuwen 6 (60. Markelo 4), Danilo 5 (60. Abass -), Menig 5,5 (85. Bosch -)

Scheidsrechter Blom: 6,5.

Man of the match: De invalbeurt van Daniel van Kaam was goud waard voor FC Groningen. In de tweede helft keerde Groningen de 2-0 achterstand om in een 2-2 gelijkspel.

Volledig scherm Daniel van Kaam (tweede van rechts). © ANP

VVV – Heerenveen 1-1

VVV: Kirschbaum 6; Dekker 6, Gelmi 6, Da Graca 6, Guwara 6; Post 5,5, Machach 5 (83. Kum -), S. Janssen 5 (88. Schäfer -); Roemer 6,5, Giakoumakis 5, John 6 (83. Swinkels -).

SC Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6, Dresevic 6, Bochniewicz 6, Woudenberg 6; Halilovic 5, S. de Jong 4.5, J. Veerman 5 (84. Batista Meier -); Van Bergen 6, H. Veerman 5, Van der Heide 5 (60. Nygren 6,5).

Scheidsrechter Blank: 6.

Man of the match: Yuhcaroo Roemer stond tegen Heerenveen voor het eerst in de basis bij VVV en leverde enkele fraaie voorzetten af.

Volledig scherm Yahcuroo Roemer (rechts). © Pro Shots / Marcel van Dorst

De cijfers van de Klassieker volgen later.