Hommeles bij ADO Den Haag: ontevreden Thomas Verheydt en Ricardo Kishna dienen transferverzoek in

Club neemt afstand van actie Zwarte Pieten bij Volendam-FC Utrecht wekken woede bij Xavier Mbuyamba: ‘Die horen hier niet’

FC Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba heeft zaterdagmiddag getwijfeld om tegen FC Utrecht (0-4) in actie te komen. Hij begon te twijfelen toen hij in stadion De Dijk tientallen supporters zag die verkleed waren als Zwarte Piet. ,,Ik vind dat ze niet het stadion binnen mogen komen”, zei Mbuyamba tegen de NOS. ,,Ik zag het al toen ik het veld opliep. Dat was de reden dat ik niet naar het publiek klapte.”

13 november