Hoofdrol nieuwkomer Francisco Conceição bij Jong Ajax, zege Jong AZ ondanks flater doelman

Jong Ajax kende op de eigen Toekomst een dramatische start in het duel met Telstar. De ploeg van trainer Mike Snoei sloeg al na drie minuten toe via Koen Blommestijn.



Vlak voor rust tekende Conceição voor de gelijkmaker. De 19-jarige aanvaller, die van trainer John Heitinga een plek in de basisopstelling had gekregen, scoorde met een schot in de korte hoek. Het was zijn eerste goal in een Ajax-shirt. De 1-1 bleek ook de eindstand.



‘Chico’ Conceição, de zoon van 56-voudig Portugees international Sérgio Conceição, werd deze zomer voor 5 miljoen euro overgenomen van Porto. Op termijn zou hij in de hoofdmacht van Ajax op de rechterflank de opvolger van Antony moeten worden.